La propaganda russa al fronte | così il reporter di regime ha deciso di arruolarsi | “Parto per mettere fine alla guerra Annessioni? Ho pianto”

(Di sabato 8 ottobre 2022) Da sei anni contribuisce ad alimentare ladel Cremlino attraverso il canale televisivo delle forze armate russe Zvezda. Ma dopo che suo fratello è stato chiamato alin seguitomobilitazione parziale ordinata dal presidente russo Vladimir Putin nell’ambito dell’invasione dell’Ucraina, Georgij Mamsurov hadi lasciare penna, taccuino e videocamera e imbracciare le armi arruolandosi nell’esercito di Mosca. Mamsurov conosce bene la frontline ucraina: dall’inizio del conflitto è stato più volte al, incaricato dal ministero della Difesa russo di seguire gli accadimenti nel Donetsk e a Mariupol per produrre contenuti per la tv di. Mentre sta svolgendo gli ultimi giorni del proprio addestramento in Ossezia del Nord, hadi ...

