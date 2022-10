ilmessaggero.it

Il lancio è avvenuto ore dopo la conclusione di manovre navali congiunte fra Stati Uniti e Corea del Sud, a cui ha partecipato laamericana a propulsioneUSS Ronald Reagan. L'...Il lancio è avvenuto ore dopo la conclusione di manovre navali congiunte fra Stati Uniti e Corea del Sud, a cui ha partecipato laamericana a propulsioneUSS Ronald Reagan. L'... La portaerei nucleare Gerald Ford nel Mediterraneo, è la più grande del mondo Continua l'escalation di tensione: la Corea del Nord prosegue con il lancio di missili come "autodifesa" contro Usa e Corea del Sud. È il settimo test in due settimane ...Per la settima volta in due settimane, la Corea del Nord ha lanciato un missile balistico verso le acque della sua costa orientale. Il lancio è stato confermato da una dichiarazione del governo giappo ...