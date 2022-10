(Di sabato 8 ottobre 2022) Èvero, non abbiamo probabilmente mai visto nulla di simile a. L’attaccante norvegese del Manchester City sta abbattendo tutti i record, comedire ai titolisti pigri dei troppi siti internet sportivi in cerca di clic, fa notizia quando non segna e le sue imprese sono talmente all’ordine del giorno da meritare al massimo un trafiletto sulla homepage della sezione sportiva del Guardian, che tra un appello a sostenere il “giornalismo climatico” e un interessantissimo approfondimento sulla distanza che c’è tra il calcio femminile americano e quello inglese giovedì sera trovava nonostante tutto lo spazio per segnalare che molti primati della Premier League rischiano di essere aggiornati dall’asessuato robot che gioca in attacco nella squadra di Pep Guardiola. In attesa che anchescopra la figa, mi limito a sottolineare ...

La noiosa perfezione di Haaland che piace ai giovani L'attaccante norvegese del Manchester City fa notizia quando non segna. In Italia basta un turno di Champions per incrinare le certezze: all'Inter non giocavano contro Inzaghi e De Katelaere non era i ...