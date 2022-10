La ministra francese attacca l’Italia | Letta tace e acconsente? FdI suona la sveglia al Pd

(Di sabato 8 ottobre 2022) “Ribadire chenon è uno Stato a sovranità limitata che necessita della vigilanzao di chicchessia non è una cosa di destra, è una ovvietà per chiunque intenda difendere l’indipendenza e la dignità del. Imbarazzante il totale silenzio di Enricoe di tutto il Pd sulle incaute parole del ministroBoone, sulle quali sono intervenuti non solo Giorgia Meloni ma anche e soprattutto le massime cariche dello Stato italiano. Di fronte alla tutela delnon dovrebbero prevalere bassissimi calcoli di opportunità partitica e di interesse personale”. Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia, Giovanbattista Fazzolari. Persino il verde Bonelli è più sovranista del segretario dem Contro le parole del ministro, ...

...e con tutta probabilità futura presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il governo. ... La premier e ladegli Affari europei di Francia contro Giorgia Meloni. Le prime perplessità ...... ieri, ha dovuto rispondere allaper gli Affari esteri, incassando la difesa netta e secca del Presidente della Repubblica Mattarella e del presidente del Consiglio Draghi . Intanto ...Una muraglia impenetrabile. L'intervento netto del Quirinale contro le ingerenze del governo francese sul nuovo probabile esecutivo di centrodestra in Italia non deve in ...Dopo l'ennesima polemica scaturita dalla dichiarazione di una esponente del governo francese, la ministra per gli Affari europei Laurence Boone, che aveva annunciato una 'vigilanza' sulle prossime ...