La maxi piantagione di marijuana vicino Roma a spese della collettività | arrestato un 37enne FOTO

(Di sabato 8 ottobre 2022) Aveva allestito unadie per di più senza spendere un centesimo considerando che la corrente per alimentarla arrivava dalla rete pubblica grazie ad un allaccio abusivo. Ma la sua attività clandestina è stata scoperta dai Carabinieri e lui, un uomo di 37 anni, è statadiscoperta a Campagnano diIn particolare i Militari, alla fine di una mirata attività info-investigativa nel corsoquale hanno notato i movimenti sospetti del soggetto in noti ambientidroga, hanno individuato un capannone abbandonato nel comune di Campagnano di, all’interno del quale ilaveva creato una vera e propria...