La crisi energetica nel breve e nel lungo periodo L’analisi di Scandizzo

(Di sabato 8 ottobre 2022) Il dibattito sulle misure economiche per fronteggiare l’attualeriguarda questioni complesse, che alimentano una serie confusa di argomenti. Per fare chiarezza è necessario distinguere le diverse misure, tenendo però conto del fatto che i loro effetti sono interdipendenti. Le misure di, per esempio, che hanno effetto immediato sui prezzi e sulle quantità di energia consumate, sono del tutto diverse da quelle di, che sono invece dirette agli investimenti. Entrambe sono però interdipendenti sia perché cambiano i rapporti dei prezzi, sia perché inevitabilmente esse hanno effetti sulle aspettative degli operatori. Vanno anche distinte le misure internazionali, quali il limite al prezzo del gas importato, dalle misure nazionali, quali i sussidi ...

'In un momento di grave- sottolinea il sindaco Peppe Jossa - la nostra rappresenta una importante e doverosa occasione di risparmio che contribuirà a contenere i rincari che stanno ...Questo non è possibile: dobbiamo reagire per costruire la pace ma anche per fare in modo che lanon determini un dramma sociale e produttivo nel nostro Paese e in occidente '. Sulla ...Queste le dichiarazioni di venerdì di Ursula von der Leyen, presidente della Commissione Ue, e di Charles Michel, presidente del Consiglio dell'Ue, rilasciate durante la conferenza stampa congiunta pe ...L'ex Ad dell'Eni e attuale Presidente di Acciaierie d'Italia spara a zero sulle colpe della Germania oltre che della Russia sulla crisi energetica e sul suo futuro nel Governo è possibilista ma solo s ...