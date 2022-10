La confessione di Jasmine Carrisi su Al Bano | “Mai stata spinta” | ecco cos’ha detto sulla musica

Leggi su optimagazine

(Di sabato 8 ottobre 2022) A Uno Mattina In Famiglia arriva la rivelazione disu Al. Essere figli d’arte è spesso una condanna, almeno per l’opinione pubblica e per i social. Per molti dietro l’esperienza di padre e figlia a The Voice Senior e dietro il singolo Nessuno Mai ci sarebbe una scorciatoia.avrebbe maturato esperienze grazie all’ombra del padre eccellente, il cantautore di Cellino San Marco sempre attivo sul palco e in televisione. Ciò, almeno, secondo una corrente di pensiero fondata sul pregiudizio. Questa mattina, sabato 8 ottobre,ha messo un freno a tutte le voci che riguardano la sua carriera e lo ha fatto nel salotto di Uno Mattina In Famiglia. Il successo di Nessuno Mai, brano registrato insieme al padre Ale al rapper ...