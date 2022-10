La chirurgia ti rovina? Con la Ialuronidasi si ripararono i danni

Leggi su affaritaliani

(Di sabato 8 ottobre 2022) Laestetica ha fatto passi da gigante, sempre meno invasiva e sempre più sicura. Ma a volte, un po’ per eccesso di richieste del paziente, a volte per qualche errore “chirurgico” i risultati non sono quelli sperati. Come fare? Segui su affaritaliani.it