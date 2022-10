La 15enne vittima di revenge porn nell’indagine sulle baby gang di Roma | «Le mie foto nuda sui telefonini di tutta la scuola | mi hanno picchiato»

(Di sabato 8 ottobre 2022) Aveva 13 anni quando è successo tutto. La ragazza ricattata e messa alla gogna per lein Senza veli racconta oggi all’edizionena di Repubblica cosa ha dovuto subire. Il suo nome è comparsodi. «È successo tutto a febbraio del 2019. Avevo solo 13 anni, ero piccola, ingenua. Andavo ain centro, ho dovuto cambiare istituto. Le miee quel video in cui mi si vede il seno circolano ancora sui profili falsi di Instagram. Scrivono: “Se metti like ti faccio un rapporto orale gratis”. Sono passati più di tre anni e ancora mi insultano tutti. Mi scrivono “Vai sulla Salaria” e roba del genere. L’inverno scorso tre ragazze disud mipicchiata ...

Nella notte il figlio del padrone di casa sarebbe entrato nella camera della ragazza molestandola. ...non ha ratificato il patteggiamento ritenendo non congrua la pena vista l'età della giovane. ... Accusati di stupro, niente condanna. La vittima 15enne: "Non ho parole" Hanno fatto girare sul web foto intime di una 15enne che, nella disperazione ha anche tentato il suicidio ed era finita in coma. La storia della ragazzina di Roma, riportata da Il Messaggero, fa venir ...Un caso di revenge porn emerso all'interno dell'altra indagine, quella sulla gang di minori che ha pestato un diciassettenne down al quartiere Ostiense di Roma, nel maggio 2021.