Kiev colpisce il ponte Kerch in Crimea che collega la penisola alla Russia

E in tempo reale il quotidiano britannico the Guardian scriveva che il post, "sembra suggerire la responsabilità di" dell'incendio di questa mattina che ha distrutto parzialmente il ponte Kerch. ...L'attacco che - come la stessanon ha messo in discussione - sembra avere una matrice ucraina (... In generale, questo tipo di attacchii pilastri non il centro delle campate dei ponti. Il ...Milano, 8 ott. (askanews) - "Un bel regalo a Putin da parte del nostro esercito": così un passante a Kiev commenta la notizia del ponte di Kerch ...Putin ordina un'indagine. Mosca conta 3 morti. Kiev: "E' solo l'inizio, ciò che è illegale deve essere distrutto". Putin nomina un nuovo comandante delle forze militari in Ucraina, è il generale Sergh ...