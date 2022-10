Kickboxing | Mondiali Wako | il medagliere dell' Italia

(Di sabato 8 ottobre 2022) Fa il pieno di medaglie nel contatto leggero, e aspetta le ultime finali in programma domattina per portare a casa una medaglia storica anche nel contatto pieno, con la stella azzurra Francesco Vaterlini. Una chiusura...

Si svolgeranno dal 14 al 16 ottobre al Palazzetto dello sport di Mazara i campionatidi Boxe ee arti marziali 'Dragon World Festival'. In particolare, saranno tre le discipline con le loro sottocategorie: Martial Arts World Championship, Ring Sports World ...L'avversaria negli ultimi 3 anni ha combattuto solo nellae il suo ultimo match di Mma è ... oro ai Campionati Europei e argento ainel 2019. A soli 22 anni l'atleta padovana è ...La fighter palermitana Silvia Gristina ha vinto a Jesolo, in provincia di Venezia, la medaglia d'oro nella categoria -70kg ai mondiali.La fighter palermitana ha vinto a Jesolo, in provincia di Venezia, l’oro nella categoria -70kg battendo in finale la croata Martina But Erin col netto punteggio di 15-5.