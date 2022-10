Kate Middleton accusata da una nazionalista irlandese

(Di sabato 8 ottobre 2022)in visita a Belfast insieme al principe William viene contestata da unache le dice: “Non sei nel tuo Paese”-ildemocratico.comPer la nuova principessa del Galles è iniziata una nuova vita, in cui gli eventi istituzionali e le apparizioni pubbliche sono sicuramente raddoppiate. Dopo lo stop causato dalla morte della regina Elisabetta,è ritornata in splendida forma a presenziare ai numerosi eventi nella sua agenda. Nelle ultime ore la principessa ha concluso la sua visita a una Charity a Belfast, occasione in cui ha salutato la folla di presenti. Tutto sembrava andare per il meglio fin quando una donna nella folla ha contestato la sua presenza li dichiarando: ...

Incredibile il look diche la stampa ha definito casual e decisamente elegante allo stesso tempo, in perfetta palette armonica con i toni della moglie di William. La coppia reale si è ...Harry e Meghan In preda al panico, la lite con Netflix Il 27 settembre scorso William, insieme alla moglie, ha effettuato la prima visita in Galles in veste di principe del Paese ...I Principi del Galles, in visita ufficiale in Irlanda, si sono concessi un siparietto divertente con una gara di bravura al bancone di un bar ...Kate Middleton barista improvvisata. Dove A Belfast, al Trademarket, dove è stata oggi con William per un tour a sorpresa in Irlanda del Nord. La principessa si è messa in gioco e ha sfidato… Leggi ...