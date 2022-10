Judo | Assunta Scutto festeggiata dalle Fiamme Gialle dopo il bronzo mondiale

(Di sabato 8 ottobre 2022) Roma – Ieri sera, all’aeroporto di Roma-Fiumicino,è stata accolta calorosamente dai compagni di squadra delleper una piccola ma doverosa festala sua splendida medaglia., per tutti Susetta, con ilai Campioni Mondiali di Tashkent (Uzbekistan) nella categoria -48kg conquistata l’altro ieri (leggi qui), ha raggiunto meritatamente con tutta la sua grinta un posto tra i grandi campioni del. Un grande salto in avantila medaglia d’argento ai recenti Campionati Mondiali juniores dello scorso agosto ed una medaglia iridata che l’Italia non vinceva da ben 15 anni quando, nel 2007, Ylenia Scapin ora tecnico delle, vinse il ...

Dopo lo splendido bronzo diScutto nei 48 kg e l'ottimo quinto posto di Elios Manzi nei 66 kg, l'Italia ambisce ad un altro risultato importante quest'oggi nelle categorie - 73 kg maschile e - 57 kg maschile. Napoli . L'impresa è arrivata. Forse era anche inattesa. Il tabellone, infatti, non era dei più semplici, maSusy Scutto è già una grande della specialità e al Mondiale in Uzbekistan l'ha confermato. La ventenne napoletana ha vinto uno splendido bronzo. Medaglia pesantissima per la spedizione azzurra.Dopo 15 anni l'Italia del judo torna sul podio iridato. L'ultima volta era accaduto nel 2007