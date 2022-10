Italia ai quarti di finale Mondiali femminili volley 2022 | data | orario e diretta tv

Leggi su sportface

(Di sabato 8 ottobre 2022) Per l’inizia il conto alla rovescia per idideidi, in programma tra Olanda e Polonia dal 23 settembre al 15 ottobre. Le azzurre di Davide Mazzanti si sono assicurate l’accesso alla fase ad eliminazioneincassando fin qui una sola sconfitta, quella contro il Brasile in apertura di seconda fase. Sylla e compagne attendono dunque l’esito delle ultime sfide di domenica 9 ottobre per conoscere la propria avversaria aidi. Chi si aggiudicherà la vittoria e accederà in semi? L’appuntamento è per le ore 17.00 o le ore 20.00 di martedì 11 ottobre ad Apeldoorn, in Olanda. Di seguito, le informazioni per seguire in ...