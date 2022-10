Iron Maiden in Italia nel 2023 | info e costi dei biglietti

in tour nel 2023. La leggendaria band britannica, icona del genere heavy metal, ha annunciato nella giornata di ieri il nuovo tour. Sarà anche nel nostro paese per un'unica data nel mese ...In arrivo, il 18 novembre, una bella sorpresa per i fan degli, la band britannica ristamperà in occasione del suo 40esimo anniversario un triplo vinile di uno degli album più amati del gruppo, "The Number of the Beast". La nuova edizione del terzo ...Iron Maiden in tour nel 2023. La leggendaria band britannica, icona del genere heavy metal, ha annunciato nella giornata di ieri il nuovo tour. Sarà anche nel ...A Milano il 15 luglio 2023 per il The Future Past Tour . – Iron Maiden saranno a Milano per l’unica data italiana sabato 15 luglio 2023: la band sarà headliner di The Return Of The… Leggi ...