(Di sabato 8 ottobre 2022) Una violenta esplosione in unadinel villaggio di Creeslough, nella contea di Donegal, nel nord - ovest dell'ha provocatotredi. Al momento non ...

TGLA7

- Una violenta esplosione in una stazione di servizio nel villaggio di Creeslough, nella contea di Donegal, nel nord - ovest dell'ha provocato almeno tre morti e decine di feriti. Al momento ...La riunione è stata richiesta da Stati Uniti, Regno Unito, Francia, Albania, Norvegia e. L'... Corea del Sud, missiledurante un'esercitazione con gli Stati Uniti Irlanda, esplode stazione di servizio. Almeno sette morti e decine di feriti Si indaga per accertare le cause della deflagrazione, al momento sembrerebbe ci sia stata una fuga di gas Una violenta esplosione in una stazione di servizio nel villaggio di Creeslough, nella contea ...Tremenda deflagrazione a Galway, in Irlanda, dove una stazione di benzina è esplosa uccidendo almeno tre persone: gli ultimi aggiornamenti ...