Iran | Guardia rivoluzionaria minaccia di invadere il Kurdistan

(Di sabato 8 ottobre 2022) Teheran, 8 ott. (Adnkronos/Dpa/Europa Press) - Laiana hato dila regione semiautonoma deliracheno, teatro di recenti scontri tra le forzeiane e i gruppi di opposizione. "Data l'incapacità di espellere i terroristi separatisti al confine, le forze speciali della Repubblica islamica dell'sono pronte a schierare e liberare per sempre la regione da questo male", hanno detto fonti dellaiana all'agenzia curda Rudaw. Da parte loro, le autorità curde hanno accusato l'di aver compiuto attacchi indiscriminati contro la popolazione civile della zona, come quello avvenuto il 28 settembre quando un ...

La morte di una ragazza di 16 anni durante le proteste anti-governative in corso in Iran - e l'apparente tentativo di insabbiamento delle autorità - ha ...