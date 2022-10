Inaugurato a Lucernate il Festival di lettura

Comune di Rho

Altri appuntamenti per bambini e genitori nei prossimi giorni Taglio del nastro con canti africani E' statoquesta mattina, sabato, alla Biblioteca di, presso il Centro civico di via Giulio Cesare 36 adi Rho, Luce Festival: il Festival di lettura per bambini e ragazzi. ...Saràsabato 17 settembre 2022 a Rho la nuova biblioteca dei semi, un progetto unico, che vede ... all'avvio di "Luci nel bosco - Associazioni in festa a" (promossa da Teatro dell'... A Lucernate “Luci nel bosco – Associazioni in festa” Canti africani per l'inaugurazione del Festival della Lettura in programma oggi alla biblioteca della frazione rhodense di Lucernate ...Alla Biblioteca di Lucernate ci si ispira ai semi (mi-lorenteggio.com) Rho, 7 ottobre 2022 Si inaugura domani, 8 ottobre, LUCE FESTIVAL, il Festival di lettura per bambini e ragazzi ideato dalla Bibl ...