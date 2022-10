Imprenditore compie 60 anni | ma il regalo lo fa ai dipendenti con un bonus in busta paga | ‘Invece della festa | preferisco investire nel personale’

(Di sabato 8 ottobre 2022) Per i suoi 60inizialmente aveva pensato di organizzare una bellissima, con parenti e amici. Costo stimato 30 mila euro. Soldi che si sarebbe potuto permettere, visto che lui, Attilio Scarlino,di Taurisano, cittadina in provincia di Lecce, è l’amministratore dell’omonimo storico salumificio. Ma l’AD dell’azienda ha cambiato idea quando si è reso conto che, seppur indimenticabile, una serata non sarebbe mai valsa quanto la soddisfazione di rendere meno complicata – almeno per una volta – la vita dei suoi. E allora ha deciso di destinare quei 30 mila euro a loro. Trasformandoli in unda inserire nelladi settembre.… al contrario E così, invece di ricevere i regali, per il suo compleanno ...

