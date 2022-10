Il video del momento esatto dell’esplosione sul ponte di Kerch in Crimea e le domande ancora senza risposta

(Di sabato 8 ottobre 2022) La Russia afferma che nell’esplosione che ha danneggiato ildiinci sono stati 3 morti. Si tratterebbe di due uomini e una donna. La notizia che arriva dal Comitato investigativo di Mosca e corregge i precedenti bilanci che parlavano di zero vittime. Mentre su Twitter il ministero della Difesa ucraino lascia la firma sulla rivendicazione e chiama in causa anche l’incrociatore Moskva, definito con ilcome un simbolo del potere russo in Ucraina e chiedendosi: «Ora a chi toccherà?». Intanto nel filmato che mostra l’incidente sulsi vede che nelsono visibili due mezzi affiancati. Un camion e un’automobile. October 8, 2022 Non solo. Un altro filmato pubblicato su Twitter da Christo Gozev di Bellingcat si ...

Anche la diretta streamingGiro di Lombardia 2022 sarà dunque garantita dalla Tv di Stato, tramite il sito Internet della Rai all'indirizzo www.raiplay.it. Il Giro di Lombardia è però ...... per assistere al match dovrete sintonizzarvi sul canale 60digitale terrestre. L'alternativa riguarda come sempre la diretta streaming, che senza costi aggiuntivi viene fornita da questa ...DOMODOSSOLA - 08-10-2022 -- La travel blogger Francesca Rossi, ospite ieri sera della SOMS di Domodossola, ha condotto il pubblico presente in sala nella lontana Corea del Sud, uno dei 54 paesi nel mo ...Continua a tenerebanco la vicenda del portoghese in casaManchester Utd. Secondo 'Espn', il clubsarebbe fiducioso sulla sua permanenzaanche per la mancanza di squadre inte-ressate. Ma CR7 è sempre più ...