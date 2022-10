Il sogno finito di Di Maio al ministero degli Esteri

Leggi su iltempo

(Di sabato 8 ottobre 2022) «Da grande farò il lobbista». Anche se poi, concretamente, ancora non so bene cosa si intenda. Ripongo nel cassetto i sogni da bambino. Non è più tempo e in un baleno, mi sono riscoperto uomo. Da grande, non farò il pompiere e neanche il pilota d'aereo. Il destino mi ha sorriso. Nonostante le delusioni ultime, sono stato fortunato. Lo devo riconoscere a me stesso. Forse anche a questo Paese, che pure all'inizio, ho tanto denigrato. Riporto la testa al suo peso normale. Chiuderò alle mie spalle questo ufficio grande grande. Dalla finestra, vedevo lo stadio Olimpico. Non vi saranno più bandiere tricolore dietro di me. Mi hanno fatto compagnia in questi ultimi venti mesi. Oltre ai tanti ricordi, mi porterò via anche quella targhetta, col mio nome inciso e placcato in oro. Un giorno potrebbe servirmi a convincere i miscredenti. «Ero ministro della Repubblica». Fare il Ministro ...