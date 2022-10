Il raptus del concorrente su Belen Rodriguez | cosa non avete visto | Video

(Di sabato 8 ottobre 2022)è finita al primo posto della classifica de "I Nuovi Mostri", una delle rubriche più seguite e apprezzate di Striscia la Notizia. La showgirl argentina si è piazzata in vetta per la sua partecipazione all'esibizione di undi Tu sì que vales. E' stato lui a invitare la conduttrice a ballare. "Lui è in gamba,è... in braccio", commenta Alessandro Siani nel servizio. A un certo punto, infatti, si vede l'uomo che prende la showgirl in braccio e inizia a volteggiare, mentre lei sembra non essere proprio a suo agio. "Ma che bravo, ha fatto girare la testa ae anche quala De Martino", ha chiosato Siani, riferendosi al compagno della. A completare il podio c'è, al secondo posto, Valeria Marini nei "panni ...

Il Mattino di Padova

Pacciani era noto alle forze dell'ordine perché quando aveva 26 anni, preso da undi follia ... Crimini e un carattere che rispondeva alle caratteristicheserial killer , tutto questo non ...... 'Uccisa in modo atroce, lui deve pagare' L'imputato ha sempre parlato di un '' , spiegando ... Il delitto - atroce - risale al 22 novembre2019 ed avvenne a Partinico. La giovane, di origine ... La criminologa: «Steve Quintino, siamo di fronte a un raptus. Serve una rete a monte» Palazzo di giustizia L’uomo si trova ora ai domiciliari. Colpì la donna in un raptus con una lama da Samurai. Lui non va in aula. La vittima presente alla sentenza In preda ad un raptus successivo all ...Il 24enne Davide Garzia potrebbe essere trasferito in una struttura psichiatrica. Aveva aggredito Fabiola Colnaghi con calci e pugni lo scorso 21 aprile ad Aicurzio ...