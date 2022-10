Il nuovo Pd che cita la Bibbia e non più Marx

(Di sabato 8 ottobre 2022) Voler trovare un senso allo psicodramma di 10 ore della direzione Pd è impresa ardua. Profonda compassione per un partito che in un confronto fiume riesce a dire semplicemente che non bisogna sostenere un governo tecnico dopo aver fatto tutta la campagna elettorale sostenendo un governo tecnico; dove si sottolinea il “fallimento della nostra rappresentanza femminile”; dove si evidenzia la necessità di un “passaggio di testimone tra generazioni e generi” (Cirinna); dove si rimarca che “siamo stati vittima delle pluricandidature”; e dove Stefano Bonaccini, uno dei candidati alla segreteria, nemmeno sente il bisogno di prendere la parola. Tutto questo mentre Debora Serracchiani dice che “va evitata la corsa alle candidature”, mentre i concorrenti alla segreteria sono più numerosi degli aspiranti ai provini del grande fratello. L’analisi della sconfitta è così fine a sé se stessa da avere ...

