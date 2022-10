Il marito di Sara Manfuso confessa | “Deluso da Signorini”

(Di sabato 8 ottobre 2022) Nel corso della puntata del Grande Fratello Vip 7 andata in onda giovedì 6 ottobre, un’accesa discussione ha animato il centro dello studio. Parliamo della lite inaspettata tra il conduttore del reality show, Alfonso. Un litigio che si è poi concluso conche ha invitato l’ex gieffina a lasciare lo studio. Dopo poche ore, la donna ha deciso di ritornare sulla questione evidenziando il fatto di non aver mai accusato di violenza Giovanni Ciacci, cosa che, invece, durante la messa in onda, sembrava ben diversa. Ma, ad ogni modo, su tale diatriba ha voluto dire la sua ildella Vippona, il politico Andrea Romano che, a Un Giorno da Pecora, si è dettodella reazione di Alfonso, augurandosi che preso i due possano avere modo di ...

... con argute argomentazioni gli salverà la vita, punirà la furia vendicativa dell'usuraio ebreo, assicurerà sostanze e futuro alla figlia di lui Jessica, riuscendo anche a rimproverare al...Dopo l'annuncio della morte, invece, l'amico diLee, Bull James, ha aperto una raccolta fondi a nome della wrestler, fine ad aiutare ildicon le spese per il mantenimento dei due ...VENEZIA - Vestito bianco da sirena e un lungo strascico a completare l'outfit del giorno più bello. Alle 11 in punto, nell'incantevole cornice della chiesa di San Trovaso a ...Utilizziamo i cookie e tecnologie simili per personalizzare contenuti ed annunci, per fornire funzionalità dei social media e per analizzare il nostro traffico. Condividiamo, inoltre, alcune informazi ...