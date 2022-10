Il “mal francese” contagia Saviano Lo scrittore come la Boone | «Meloni pericolo per la Ue»

Leggi su secoloditalia

(Di sabato 8 ottobre 2022) Nel derby tra Francia e Italia, innescato dall’improvvida sortita della ministra Laurenceche pretenderebbe di vigilare sullo stato di salute dei nostri diritti, Robertosta con Parigi e non con Roma. Ne fa fede l’articolo scritto per il Guardian e rimbalzato in Italia grazie alla Stampa in cui lodice letteralmente peste e corna di Giorgiae del suo partito fino a rappresentarliil nuovo «spettro che si aggira per l’Europa». Niente di clamoroso, sia chiaro: il solito rimestare del luogocomunismo sempre in agguato quando c’è da dare addosso alla destra., del resto, non è certo uno che si fa pregare quando c’è da ricorrere al copia-e-incolla. E fosse solo questo. Il delirio dicontro FdI Il vero guaio è che l’articolo ...