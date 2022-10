Il figlio di Biden sotto inchiesta per frode e acquisto di un' arma

(Di sabato 8 ottobre 2022) Gli agenti federali americani che indagano su Hunterdel presidente degli Stati Uniti Joe, ritengono di aver portato alla luce prove sufficienti per accusarlo di reati legati afiscale e falsa dichiarazione durante l'di una pistola. Lo riporta il Washington Post. Spetta ora al procuratore David Weiss, che sovrintende al caso, decidere se procedere all'incriminazione. Stando al quotidiano l'indagine federale su Hunterera inizialmente incentrata sui rapporti d'affari all'estero e sul suo lavoro di consulente in luoghi come Cina e Ucraina, ma «nel tempo, gli investigatori di più agenzie si sono concentrati sul fatto che non avesse segnalato tutto il suo reddito e avesse mentito sui documenti per l'di armi nel 2018». ...

Per gli agenti federali vi sono abbastanza prove per incriminare Hunter, il figlio del presidente americani, per crimini fiscali e relativi all'acquisto di un'arma. Lo scrive il Washington Post, citando fonti informate, ricordando che l'attorney general Merrick