Il Covid-19 non arretra | oltre 43mila nuovi contagi

(Di sabato 8 ottobre 2022) C'è un incremento di 43.716 persone affette da-19. Nelle ultime 24 ore c'è un lievemento, visto che ieri erano stati 44.672. Ma i dati presenti nel bollettino del ministero della Salute indicano un trend chiaro. Sostanzialmente stabile il numero delle morti: sono 60 e ieri ne erano state notificate 62.Il tasso di positività è del 20,3 per cento. I tamponi molecolari e antigenici effettuati sono 215.035 rispetto ai 205.555 del giorno precedente. Il totale dei casi di-19 rilevati dall'inizio della pandemia in Italia è di 22.781.293. Poi risultano 194 pazienti ricoverati in terapia intensiva. I ricoverati nei reparti ordinari sono 5.489. Gli attualmente positivi sono 497.497. Dimessi e guariti sono 22.106.318, mentre il totale dei decessi dall'inizio della pandemia è 177.478.

ROMA – Covid, D’Amato: “Oggi nel lazio su 2.993 tamponi molecolari e 15.407 tamponi antigenici per un totale di 18.400 tamponi, si registrano 3.475 nuovi casi positivi (+45), sono 2 i decessi (-1), 49 ...Il dato importante riguarda il nessun decesso registrato tra ieri e oggi. Processati in totale 2.390 tamponi, con un tasso di positività che scende dal 26. 9% al 20.7% Nessun decesso in Sardegna per C ...