I sindacati già sbraitano contro il governo e provano a sminuire il trionfo di Meloni

(Di sabato 8 ottobre 2022) Maurizio Landini ha parlato a piazza del Popolo ad un anno dall'assalto alla sede nazionale della Cgil e, dopo aver annunciato che non sarebbe stata una manifestazioneil, ha invece mandato dei segnali al centrodestra, uscito vincitore dalle ultime elezioni: “Diciotto milioni di italiani non hanno votato o hanno annullato la scheda. Il centrodestra coalizzato ha 12,3 milioni di voti. Gli altri non coalizzati hanno 15,8 milioni di voti. La destra - il messaggo che pare indirizzato a Giorgia- ha vinto le elezioni democraticamente, ma nessuno può dire di avere la maggioranza del Paese”. “Non è la flat tax quello di cui abbiamo bisogno, serve - si scalda il segretario generale del sindacato - una riforma fiscale vera, bisogna ridurre il carico fiscale sui lavoratori dipendenti e pensionati a partire dai ...