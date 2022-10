I dubbi di Mosca e Washington mentre il ponte in Crimea brucia

Leggi su panorama

(Di sabato 8 ottobre 2022) Vladimir Putin sa che non può ritirarsi, perché se lo facesse perderebbe ogni autorità. Non può negoziare in queste condizioni, perché corrisponderebbe alla sua fine politica. Ma non può neanche lanciare un’atomica, perché un simile atto comprometterebbe irrimediabilmente le sorti dell’intera Russia e il suo status di potenza di primo rango nel consesso internazionale. Joe Biden, parimenti, sa che non può consentire all’Ucraina di andare oltre il limite stabilito, perché un’eccessiva provocazione rischierebbe di innescare il casus belli. Ma sa anche che deve continuare a sostenere Kiev fino alla vittoria, perché l’Ucraina è un asset strategico nella dottrina geopolitica atlantista. Ed è consapevole di dover placare le ansie crescenti in casa propria, visto che le elezioni di midterm sono alle porte e lui rende conto anzitutto al popolo americano, e deve spiegargli perché ha investito ...