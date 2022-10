Helena Prestes al Grande Fratello Vip? “Avvistata a Roma” | due vipponi li conosce già molto bene

(Di sabato 8 ottobre 2022) Per la serie: “se sono famosi quest’anno non li vogliamo”, sta per entrare nella Casa del, volto chegià alcuni concorrenti della Casa più spiata d’Italia.al? Dueponi ligià La notizia è stata riportata prima da Rumos.it e poi rilanciata anche... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Fanpage.it

...fidanzato della modella appena saputo della sua partecipazione al reality Nikita la scorsa primavera ha partecipato a Pechino Express in coppia con la discussa modella brasiliana, la ...Nel 2022 prese parte a Pechino Express in compagnia della modella brasiliana. © RIPRODUZIONE VIETATA Nikita Pelizon: A 16 anni ho pensato di suicidarmi, avevo preparato tutto ma mi hanno fermata Avvistata a Roma, Helena Prestes ha attirato l'attenzione dei fan del GF VIP 7 che hanno subito ipotizzato il suo ingresso nella Casa: sarà davvero cosìNIKITA PELIZON, 28 anni - Modella e influencer, debutta in televisione come tentatrice a “Temptation Island” nel 2018, è stata concorrente, in coppia con Helena Prestes, a “Pechino Express 2022”: ades ...