Haaland ha la faccia da down | Sconcerti-choc | si scatena l' inferno | Guarda

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 8 ottobre 2022) Mariol'ha fatta davvero grossa. Parlando Erlingin radio è arrivato a dire che “ha anche questaun po' da sindrome, non ha unanormalissima”. Una frase grave, che ha creato tanto imbarazzo in diretta: Federico Nisi e Piero Torri, conduttori della trasmissione di TeleRadioStereo in cui era presente, si sono subito resi conto di quanto stava accadendo. E così hanno provato a gettare acqua sul fuoco, cercando di sistemare un po' la situazione: “Volevi dire che sembra un po' bamboccione - è stato l'intervento di Nisi - un po' bambinone. Questo volevi dire”. A nulla è servito però, perché il caso è montato in men che non si dica prima sui social e poi su tutti i siti, calcistici e non. D'altrondel'ha ...