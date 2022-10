Guerra | Mosca | Aperto procedimento penale sull’incendio del ponte di Crimea

(Di sabato 8 ottobre 2022) Il Comitato investigativo russo haunche oggi ha distrutto parzialmente ildi: lo ha reso noto lo stesso Comitato, riporta la Tass. “Il Dipartimento Investigativo Principale del Comitato Investigativo haun casoper l’incidente suldi– si legge in un comunicato -. Gli esperti del Centro forense si stanno recando sul posto su ordine del presidente del Comitato Investigativo”. Secondo il Comitato, un camion è esploso sulcausando l’incendio di sette serbatoi di carburante di un treno merci che transitava in quel momento. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

