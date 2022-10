(Di sabato 8 ottobre 2022)è il primosistemica che guarda al Sud come laboratorio d’idee per la Gen Z che accoglie al suo interno i massimi esperti ina livello nazionale ed internazionale e progettualità speciali in chiave sostenibile nell’area dedicata alle Exhibition. Un evento ideato, progettato e realizzato dalle fondatrici Sonia Cocozza, Rosi Fusillo ed Elisabetta Masucci. Ambasciatrice per la IIè Veronica Maya, conduttrice TV, protagonista anche della primache si è svolta a Napoli. Dal 9 all’11 ottobre 2022 in due location d’eccezione – Ex Caserma Rossarol, Sede del Dipartimento Jonico dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e Castello Aragonese – i talk ...

Il Denaro

Argomenti caniandQuali elettrodomestici si possono comprare con il Bonus Mobili al 50% di Antonella DonatiAnche per questo il nostro viaggio vuole essere un messaggio di sostenibilità: dimostrare quanto si può fare con la bicicletta, un mezzo, e far vedere come in un'avventura del genere possiamo ... Green Blue Days, da domani a Taranto la seconda edizione del forum sulla sostenibilità - Ildenaro.it Green Blue Days è il primo forum sulla sostenibilità sistemica che guarda al Sud come laboratorio d’idee per la Gen Z che accoglie al suo interno i massimi esperti in sostenibilità a livello nazionale ..."L'impegno dell'industria aeronautica di raggiungere emissioni nette di Co2 pari a zero entro il 2050, richiede politiche governative di sostegno. (ANSA) ...