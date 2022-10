Governo | Meloni alle prese con ‘insidie’ squadra

(Di sabato 8 ottobre 2022) (Adnkronos) – Lasciatemi lavorare, va ripetendo Giorgia, concentrata sul risiko ministeriale e sulle priorità dell’agenda del suo futuro. Anche ieri una nuova giornata di incontri e contatti a 360 gradi negli uffici di Montecitorio per la leader di Fdi, che avrebbe continuato a invitare alla prudenza i suoi, soprattutto alla luce delle ‘fughe di notizie’ sulla riunione dell’esecutivo di Fratelli d’Italia. Indispettita dall'”ingerenza” della ministra francese per gli Affari europei Laurence Boone, prima sui social in mattinata e poi in serata lasciando la Camera, la presidente di Fratelli d’Italia ha voluto ribadire tutto il suo disappunto per le parole dell’esponente deltransalpino, facendo sue le parole di Sergio Mattarella e Mario Draghi: “Penso che qualunque italiano possa sentirsi ...

