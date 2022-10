“Governo forte | urgenza energia” Il centrodestra corre veloce e si compatta

(Di sabato 8 ottobre 2022) Nuovo passo in avanti verso ilche raccoglierà l'eredità di Mario Draghi a seguito delle elezioni politiche del 25 settembre. Si è conclusa, dopo circa un'ora a mezza, la riunione tra Giorgia Meloni, Matteo Salvini e Silvio Berlusconi. I tre partiti hanno diramato una nota congiunta sull'appuntamento andato in scena ad Arcore, casa del Cavaliere: “I leader - si legge nel comunicato pubblicato da Forza Italia, Fratelli d'Italia e Lega - si sono confrontati sulle prossime scadenze istituzionali e sulla necessità di avere une capace di rispondere alle urgenze del Paese, a partire dall'emergenza dovuta ai costi dell'. Sono stati fatti importanti passi avanti in questa direzione - si sottolinea - ed è volontà comune delprocedere più speditamente possibile lungo la ...

