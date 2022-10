Governo | Berlusconi “Forza Italia garante dei valori liberali”

(Di sabato 8 ottobre 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Il Partito Liberale nella sua storia non ha mai raggiunto le dimensioni di un partito di massa, ma ha svolto con grande nobiltà la funzione di una minoranza illuminata al servizio della nazione. Ricordarne i protagonisti, dallo stesso Croce a Luigi Einaudi, da Gaetano Martino a Manlio Brosio, fino a Giovanni Malagodi e tanti altri, significa ricordare alcune delle figure di maggiore prestigio intellettuale e politico del dopoguerra, che ebbero un ruolo fondamentale nella ricostruzione post-bellica del nostro Paese, nella nascita del progetto europeo e dell'Alleanza Atlantica”. Così il presidente di, Silvio, in messaggio per 100 anni del Partito Liberaleno.“Ora che gli elettori hanno conferito ancora una volta al centro-destra, da noi fondato nel 1994, il compito di ...

