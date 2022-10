“Gli Usa sono stanchi” Situazione critica in Ucraina | furia dopo l' attentato

Leggi su iltempo

(Di sabato 8 ottobre 2022) Un retroscena esplosivo di Dagospia segna un punto di svolta sulla guerra tra Russia ed. In particolare si ricostruiscono le responsabilità dell'esplosione del ponte di Kerch che collega la Crimea al territorio di Mosca: “La matrice è la stessa dell'a Darya Dugina. Se quello era stato fatto in maniera autonoma dagli ucraini, questo idem con patate”. Il sito guidato da Roberto D'Agostino traccia uno scenario non sereno per Kiev: “Esiste una frangia ultras dei servizi segreti ucraini che ormai agisce autonomamente sull'onda dell'euforia della vittoria. È sempre più difficile tenerli buoni e per gli americani è una bella grana, ogni passo falso può scatenare l'apocalisse”. Il riferimento è alla possibile escalation nucleare e alle parole degli ultimi giorni di Vladimir Putin e i suoi. Il portale continua così la propria ...