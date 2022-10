Gli occhi sono puntati sulla coppia di ballerini gay Alex Di Giorgio e Moreno Porcu

Leggi su iodonna

Questa sera si torna in pista su Rai 1 con la 17^ edizione di Ballando con le stelle, condotto come sempre da Milly Carlucci. Il format non cambia, ma cambiano naturalmente le coppie in gara.13 e molto eterogenee. Quest'anno uno dei programmi più amati del pubblico durerà poi più del solito: si danzerà fino al 23 dicembre. «Ballando con le stelle non è solo intrattenimento, leggerezza, agonismo ed eleganza – afferma Stefano Coletta, direttore di Rai 1 – al centro non c'è solo la danza, cianche le relazioni tra le diverse identità messe in campo».