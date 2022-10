Giorgia Meloni | tutti pronti a criticare il nuovo Governo | da Enrico Letta a Maurizio Landini

Né l'intervento del Capo dello Stato va letto nell'ottica di un endorsement politico ae alla coalizione di centrodestra che ha vinto le elezioni e ora vede Palazzo Chigi. Come ...Se sta zitto Mollicone, stanno zitti tutti tutti " Totoministri Pensiamo all'Italia. Non so nulla di Salvini all'Interno, lavoriamo per l'Italia. Non posso dirle seè alla Camera. Stiamo continuando a lavorare. Non spetta a me parlare, siamo in silenzio stampa, io sono solo un parlamentare". E se lo dice Federico Mollicone, uscendo a palazzo ...Né l'intervento del Capo dello Stato va letto nell'ottica di un endorsement politico a Giorgia Meloni e alla coalizione di centrodestra che ha vinto le elezioni e ora vede Palazzo Chigi. Come ...di un posto di rilievo nell’esecutivo di Giorgia Meloni a uno dei due, o perché no ad entrambi secondo voci che vedrebbero un terzo a godere tra i due litiganti (Giancarlo Giorgetti).