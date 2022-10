Ginevra Lamborghini rompe il silenzio e risponde ai fan | “Siete la luce infondo al tunnel” VIDEO

(Di sabato 8 ottobre 2022)torna sui social perre alle numerose domande dei suoi fan: ecco cosa è emersoildopo quanto accaduto nel corso della sua breve ma intensa avventura televisiva nel noto reality show. L’ex gieffina è tornata sui social per ringraziare i fan. Lo scorso 3 ottobre il conduttore Alfonso Signorini ha ufficializzato la squalifica della concorrente. L’ex gieffina dopo la squalifica avvenuta al Grande Fratello Vip,è tornata tra le sue stories Instagram per ringraziare i fan. Leggi anche –> scherzi a parte le anticipazioni di domenica 9 ottobre Ecco cosa è emerso dalle sue parole… Laprima di ...

Tanti, tantissimi, i telespettatori rimasti indignati dalla vicenda, tanto che a parere di molti la squalifica die l'eliminazione di Giovanni Ciacci non sono bastati. A ...è stata squalificata, Giovanni Ciacci eliminato al televoto, Sara Manfuso si è ritirata e, con molta probabilità, Amaurys Perez verrà squalificato dopo aver bestemmiato. Ciò che ...Dopo l'uscita di scena dalla casa del GF Vip, Ginevra Lamborghini ritorna a parlare di Marco Bellavia: cosa ha fatto l'ex concorrente ...Nel frattempo Ginevra continuerà ad essere ospite in studio al GFVip. Ginevra Lamborghini è tornata a casa. L'ex gieffina si prende qualche giorno di riposo per "azzerare il suo status" e ritrovare un ...