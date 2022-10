GF Vip | nuovo ingresso | “Pronta a fare a pugni” | nessuno la fermerà

Leggi su direttanews

(Di sabato 8 ottobre 2022)al GF Vip: lei è a Roma e i gieffini ne parlano, cosa si nasconde dietro la partecipazione al reality Studio-GF-Vip (Mediaset Infinity)C’è fermento sul web per via di un discorso intrapreso tra Antonino e Daniele. I due stavano parlando in giardino quando ad un certo punto hanno iniziato a mandarsi delle frecciatine sul nome di una ragazza. Il primo a parlarne proprio Antonino Spinalbese, secondo i telespettatori anche molto preoccupato. Il pubblico sembrerebbe convinto del fatto che in confessionale l’hairstylist avesse avuto una qualche soffiata dagli autori… In poco tempo sui social è stato capito di chi si parlava. L’ex di Antonino, una certa Helena Prestes, approdata a Roma da poco. Helena è conosciuta dal pubblico italiano per via della sua partecipazione a Pechino Express insieme a Nikita, le due avevano partecipato in coppia: ...