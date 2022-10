GF Vip | bestemmia e rischio squalifica per Amaurys Pérez?

Amaurys Perez a rischio squalifica Scoppia il casoal GFAmaurys Perez a rischio squalifica. Sul Grande Fratellosi è abbattuta una nuova tegola. A poche settimane di distanza dal caso Marco Bellavia e dal ritiro di Sara Manfuso, ...... Sara Manfuso si è ritirata e Amaurys Perez verrà squalificato per via della. A quanto pare, tra i nuovi concorrenti del Grande Fratello, dovrebbe esserci una ex frequentazione di ...Rischio squalifica per Amaurys Perez nella casa del GF Vip. L'ex nuotatore protagonista di un brutto scivolone notato dai social ...Presunta bestemmia al GF Vip 7 con protagonista il pallanuotista Amaurys Perez. Nelle ultime ore si è diffuso un video dell’atleta sui social, ma la bestemmia non è chiara. Anche rallentando l’audio n ...