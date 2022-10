Gf Vip | Amaurys Perez ha bestemmiato? Sui social pioggia di richieste | squalificatelo

L'ultimo caso riguardaPerez , ex campione di pallanuoto, già partecipante ad altri reality,... quindi, prevede una sola punizione: la squalifica dal Gf. Da giorni, il Grande fratelloè ...... come Valeria Marini edPerez . Attualmente, la prima è in gara a Tale e Quale Show , mentre il secondo è rinchiuso nella casa del GF7 . Sulla bionda showgirl, Gerry ha raccontato che ...L'ultimo caso riguarda Amaurys Perez, ex campione di pallanuoto, già partecipante ad altri reality, che nella notte si è lasciato andare a quella che i social considerano una bestemmia e che, quindi, ...L'attore e regista si è scagliato contro i concorrenti del reality show ed ha lanciato un perentorio consiglio ai piani alti del programma ...