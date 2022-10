Gf Vip 7 | Antonino Spinalbese parla del padre morto suicida | “Nessuno si era accorto che stesse male…”

Leggi su isaechia

(Di sabato 8 ottobre 2022)si è confidato con Luca Salatino circa un evento traumatico della sua vita: la morte del. L’ex compagno di Belen Rodriguez, attuale Vippone del Gf Vip 7, si è ritrovato in giardino con il compagno d’avventura e hato della scomparsa del: Dopo 17 anni ho avuto la prima discussione con miodi cui non ricordo neanche la causa ma io e lui non abbiamo mai discusso, anzi. Il 15 gennaio, mia madre presa dal suo shock, da un’estrema paura che non so spiegare mi sveglia dicendomi che mio. Quando entro in quella visuale e penso al fatto che stessi dormendo mi ha praticamente scioccato la vita futura. E ancora: Mio, si èto. Siamo ...