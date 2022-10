Gemma Galgani | “A 40 anni sono rimasta incinta | ho perso un figlio”

... benché effettivamente interessato a proseguire la frequentazione con la, chiarirà senza mezzi termini di voler continuare a uscire anche con altre donne, una condizione che anon andrà ...Se la puntata di ieri è stata dedicata ache ha chiuso con Santino e a Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza che hanno deciso di tornare a frequentarsi , cosa accadrà nella puntata in ...Gemma Galgani si apre per la prima volta su un capitolo molto doloroso della sua vita, una gravidanza andata male ...Uomini e donne, trono over: news su Gemma Galgani È decisamente un momento fortunato per Gemma, che a Uomini e Donne ha ritrovato finalmente quello spazio ...