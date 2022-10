Gemma Galgani | “A 40 anni sono rimasta incinta | ho perso un figlio”

Leggi su diredonna

(Di sabato 8 ottobre 2022) La stagione 2022-2023 di Uomini e donne è iniziata solo da poche settimane, mane è ancora una volta una delle protagoniste principali. La dama torinese è presente nel parterre del trono over ormai da una decina d’, ma continua a credere nell’amore e nella possibilità di trovare qualcuno che le faccia davvero battere il cuore come non accade da tempo. Il pubblico da casa è però spesso diviso sulla sua presenza: c’è chi la difende e apprezza il suo modo di vedere le relazioni quasi come una ragazzina, mentre altriconvinti che lei sia più interessata alle telecamere piuttosto che all’idea di uscire dallo studio con un uomo. Ancora una volta gli “scontri” con Tina Cipollaricostanti. Si sa però pochissimi in merito alla sua vita prima dell’approdo negli studi del programma ...