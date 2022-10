Gaudino | «Ventrone? Ho un gran bel ricordo di lui Il Mondiale del 2006 lo sento in parte anche mio»

(Di sabato 8 ottobre 2022) Claudio, ex preparatore della Juventus e dell’Italia, ha parlato a La Gazzetta dello Sport neldiClaudio, ex preparatore della Juventus e dell’Italia, ha parlato a La Gazzetta dello Sport neldi. Le sue dichiarazioni:– «Di Gian Piero ho unbel. Arrivò alla Juve con Lippi, io ero lì da 12-13 anni: avevo lavorato due volte con Trapattoni, con Marchesi, con Zoff. Feci un passo indietro, come avevo già fatto nella stagione di Gigi Maifredi. Come si faceva quando un allenatore si portava il suo preparatore: oggi non sempre è così, spesso i preparatori sono una componente importante della struttura societaria. Peròdimostrò di essere un uomo ...

La Gazzetta dello Sport

Nel caso di Claudio, il Mondiale 2006: era stato lui e non Gian Piero, che aveva accompagnato Lippi verso altre vittorie, a far correre l'Italia del c.t. di Viareggio fin sul tetto ...Nel caso di Claudio, il Mondiale 2006: era stato lui e non Gian Piero, che aveva accompagnato Lippi verso altre vittorie, a far correre l'Italia del c.t. di Viareggio fin sul tetto ... Gaudino: "Ventrone è stato un maestro, ma il Mondiale del 2006 è mio" La Rete dà, la Rete toglie. Dà notorietà, prestigio, consolida i ricordi; a volte quei ricordi li offusca e toglie meriti, può capitare addirittura che cancelli un titolo Mondiale. Nel caso di Claudio ...Scomparso a 62 anni - diventò il Marine per i duri metodi di lavoro imposti nella Juve campione d'Italia e d'Europa, scrisse un libro Sul campo con la Juve (Sperling & Kupfer) in cui raccontò i suoi m ...