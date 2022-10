Garlasco? È mancata la logica Così Feltri scagiona Stasi

ilGiornale.it

Nel quarto setprova a scappare (3 - 6), ma i canturini impattano a quota 9 e si portano ... Nel primo set abbiamo gestito molto bene la battuta, ci èun po' di lucidità in attacco, ...E a questo punto, larisposta, le fa sorgere dei sospetti. Anche perché la porta è chiusa ... Il delitto avviene nella villetta di, in provincia di Pavia, dove vive con i genitori, al ... Delitto di Garlasco: "C'è un assassino a piede libero" Nel corso della vicenda giudiziaria che ha visto sotto i riflettori Alberto Stasi, l'orario della morte di Chiara Poggi è sempre stato un elemento fondamentale che, a un certo punto, è stato plasmato ...Garlasco e tutto il territorio sono in lutto per la scomparsa a 85 anni di Giuseppe Gualini . Il pensionato era ricoverato da due anni in una Rsa di Cava Manara dove le sue condizioni di salute sono g ...