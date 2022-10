Gardaland Magic Halloween | al via 20esima edizione

(Di sabato 8 ottobre 2022) (Adnkronos) – E’ stata inaugurata oggi la ventesimadi, l’evento della stagione che permette a grandi e piccini di immergersi in una nuova versione spaventosamente divertente del Parco. Per20th Edition sono arrivati al Parco tanti ospiti del mondo dello spettacolo e dello sport pronti a celebrare insieme questo importante traguardo tra i quali Gianluca Zambrotta e Omar Camporese, il divertente duo comico PanPers accompagnato dall’attrice Beatrice Arnera, il simpatico Fabrizio Fontana (Capitan ventosa), una tra le famiglie più amate di Instagram ‘ThePozzolisfamily’, la showgirl Justine Mattera, tutti accompagnati dalle loro famiglie. Non hanno resistito alla giornata di divertimento nemmeno le Iene Niccolò ...

Countdown iniziato perHalloween. L'evento quest'anno raggiunge la ventesima edizione e per l'occasione prolunga la sua durata. L'inaugurazione ufficiale avrà ospiti del mondo dello spettacolo e dello sport ...TornaHalloween con musica, attrazioni, spettacoli e tanto divertimento a tema horror.Halloween è alle porte: l'evento, che quest'anno raggiunge la ventesima edizione, per l'...Inaugurata oggi la ventesima edizione di Gardaland Magic Halloween, l’evento della stagione che permette a grandi e piccini di immergersi in una nuova versione spaventosamente divertente del Parco.Imperdibili come sempre gli show pensati per grandi e piccini: primo fra tutti, al Gardaland Theatre, Il College di Stregoneria dove apprendisti stregoni stanno per proclamare la “Reginetta di ...