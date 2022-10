Ganna record | ecco il ' Bolide' | bici spaziale Costa oltre 60 mila euro

riscrive la storia del ciclismo: il nuovo primato è 56,792 km. Battuto in Svizzera anche il limite non ...GRENCHEN (Svizzera) - La memorabile impresa di Filippo, protagonista del nuovodell'ora (56.792 km), ha una doppia impronta tricolore : è tutta italiana anche la bicicletta che il campione azzurro ha impiegato sulla pista svizzera di ...Filippo Ganna è nella storia del ciclismo! Il 26enne di Verbania ha conquistato il record dell’ora percorrendo sul Velodromo elvetico di Grenchen 56,792 km: in un colpo solo il pistard della Ineos ...GRENCHEN - 08-10-2022 -- Gioia immensa, soddisfazione per il lavoro ripiegato ma anche "dolori". Dopo la conquista del record dell'ora nel velodromo di Grenchen, in Svizzera, Filippo Ganna si concede ...